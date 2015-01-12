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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:48177

В сумских детсадах не хватает денег на питание

Руководители сумских детсадов массово обращаются в управление образования горсовета по поводу критической ситуации, которая сложилась в дошкольных заведениях с оплатой за продукты питания.

Как оказалось, расходы на питание детей закладывались в бюджете на 2021 год с учетом возможных карантинных ограничений - всего лишь на 100 дней питания в году. По крайней мере, так объяснили в департаменте финансов горсовета. Однако по факту в этом году все детсады в Сумах работали (и пока еще продолжают работать) в обычном режиме, поэтому денег не хватает, пишет Ваш шанс.

Так, по информации управления образования, за первые семь месяцев (с января по июль) фактических дней посещения (а соответственно и питания) детей в детсадах было 65. То есть на оставшиеся пять месяцев предусмотренного в бюджете финансирования хватит только на 35 дней. В общей сложности до конца года не хватает 1,47 млн. грн.

Профильное управление обратилось к депутатам горсовета с просьбой выделить недостающую сумму как можно скорее. Иначе детсады просто не смогут рассчитаться с поставщиками продуктов, и нет никакой гарантии, что поставщики согласятся работать в долг...

 
Общество Питание в детсадах
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