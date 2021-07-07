Сумчан предупреждают об опасном йогурте из Италии Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области информирует, что в Госпродпотребслужбу поступило информационное сообщение системы (RASFF) от 31 августа 2021 года № 2021.4355-fup 9 по изъятию йогуртов из Италии.

Имеется в виду производитель Granarolo SpA, Vernate (MI). Они содержат камедь рожкового дерева, которая превышает MRL для оксида этилена и экспортировались в Украину (место доставки ООО «Дистрибуционная-логистическая компания «Пилот», пер. Владимира Усенко, 2, г. Харьков, 61093).

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» операторы рынка обязаны изымать и / или отозвать в установленных законом случаях пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека, и письменно информировать компетентный орган о выявленных несоответствиях и принятых мерах.

В случае выявления вышеуказанной продукции в обращении, просим информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области по т. (0542) 77 90 43.