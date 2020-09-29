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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские «охотники на лис» стали чемпионами Европы

3 сентября в г. Банско (Болгария) завершился чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации.

В четырех видах программы соревновались спортсмены из 21 страны. В состав национальной сборной команды вошли 7 воспитанников сумского тренера Максима Редьки, которые завоевали 9 медалей в личном зачете:

Егор Редька - 1 золотая, 1 серебряная;

Елизавета Мирошниченко - 1 золотая, 2 бронзы;

Кирилл Лагутин - 1 золотая;

Михаил Тихонков - 1 золотая;

Максим Редька - 2 серебряные.

Перед чемпионатом наши спортсмены приняли участие в Кубке Европы, где взяли 7 наград:

Елизавета Мирошниченко - 2 золотые;

Остап Дереколенко - 2 серебряные;

Егор Редька - 1 серебряная;

Максим Редька - 1 серебряная, 1 бронза.

Спорт Радиопеленгация
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