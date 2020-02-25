В НАБУ расследуют дело по завладению средствами на закупке битума на Сумщине Прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины уголовное производство по фактам возможного завладению средствами «Сумского облавтодора».

В Национальное антикоррупционное бюро передали уголовное производство по факту возможного завладению средствами государственного предприятия «Сумской облавтодор» Укравтодора на закупке битума.

Об этом говорится в постановлении высшего антикоррупционного суда от 1 сентября, пишет «Слово и дело».

По версии следствия, служащие ГП «Сумской облавтодор» Укравтодора злоупотребляли своим служебным положением при проведении процедур закупки битума в течение 2019 года. Как считают органы правопорядка, злоупотребления происходили по предварительному сговору со служащими ООО «Агротемп», ООО «Универбур» и с целью получения неправомерной выгоды этими фирмами. Речь идет о завышении ожидаемой стоимости закупки битума. Следствие считает, что служащие Сумского облавтодора незаконно способствовали ООО «Агротемп» и ООО «Универбур» побеждать в процедурах закупки, в том числе путем отмены закупки, победу в которой одержало ООО «Либро Трейдинг», и объявления проведения новой закупки. Этими действиями государственным интересам причинено тяжелые последствия.

Сначала это дело расследовало следственное управление Главного управления Национальной полиции в Сумской области. Но потом производство передали в НАБУ.