В Сумах провели чемпионат города по пляжному волейболу

Участие приняли четыре мужские пары и семь женских, пишет Суспільне.
Мужчины играли по кругу. В итоге «золото» чемпионата добыли Никита Ангелов и Иван Дацюк. Пара Игорь Скрынник / Владислав Тищенко заняла второе место и завоевала «серебро». «Бронзу» получили Радион Моргунеко и Игорь Коренев.
Женщины соревновались в группах после чего по две первые команды выходили в плей-офф и продолжали борьбу за медали. Екатерина Удовенко и Марина Гладун в итоге заняли первое место и получили золотые медали турнира. С «серебром» завершили соревнования Дарья Донских и Елизавета Тарасенко. Кристина Ермоченко и Таисия Кальченко завоевали бронзовые награды.
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