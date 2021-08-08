В Сумах провели чемпионат города по пляжному волейболу На Студенческом пляже в Сумах состоялся чемпионат города по пляжному волейболу.

Участие приняли четыре мужские пары и семь женских, пишет Суспільне.

Мужчины играли по кругу. В итоге «золото» чемпионата добыли Никита Ангелов и Иван Дацюк. Пара Игорь Скрынник / Владислав Тищенко заняла второе место и завоевала «серебро». «Бронзу» получили Радион Моргунеко и Игорь Коренев.

Женщины соревновались в группах после чего по две первые команды выходили в плей-офф и продолжали борьбу за медали. Екатерина Удовенко и Марина Гладун в итоге заняли первое место и получили золотые медали турнира. С «серебром» завершили соревнования Дарья Донских и Елизавета Тарасенко. Кристина Ермоченко и Таисия Кальченко завоевали бронзовые награды.