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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах протекает фонтан «Садко» (видео)

Включенный накануне праздников фонтан «Садко» протекает.

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Пархоменко.

«Александр Лысенко, я так понимаю, Вы приняли волевое решение и включили фонтан. То есть продолжаете разрушать инфраструктуру города. Ну, пусть видят люди, как у вас нижняя чаша наполняется без перелива воды из второй и куда вместе с оплатой за воду и электроэнергию идут средства налогоплательщиков», - обратился он к мэру Сум.

Напомним: гидроизоляция фонтана была повреждена во время установки 51-метрового флагштока, который открыли сегодня, в День флага. Но вместо ремонта фонтана начали благоустройство вокруг, но все равно не сделали. Одновременно начали очередной капитальный ремонт подземного перехода, куда также стекала вода во время работы фонтана. Судя по всему, нужно будет начинать еще раз… Все ради пиара.

Общество Фонтан Садко
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