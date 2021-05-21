Аппетиты растут: на территорию вокруг «Садко» в Сумах нужно еще 10 млн грн По мере продвижения ремонтных работ возле фонтана «Садко» их стоимость продолжает расти, причем с угрожающей скоростью.

Напомним, что возле фонтана «Садко» сложилась аварийная ситуация из-за того, что весной подрядчики, монтировавшие «губернаторский» флагшток, повредили электрокабель и водопроводную трубу. Из-за этого соседнее здание осталось без воды, начало заливать клумбы возле фонтана и подтапливать подземный переход. Все это потребовало разрытий и, как следствие, полной замены твердого покрытия вокруг фонтана. Заодно в департаменте инфраструктуры решили уже отремонтировать и ступеньки и вообще провести комплексное благоустройство территории вокруг «Садко». Причем начать коммунальщики решили почему-то именно с внешнего марафета, а не с ремонта самого фонтана (там нарушена гидроизоляция), который перенесли на следующий год, пишет Ваш шанс.

На сегодня, по данным департамента инфраструктуры, на ремонт территории возле фонтана «Садко» из бюджета громады уже выделено 4,5 млн. грн. Однако это, как оказалось, только начало. Не так давно директор департамента Александр Журба направил на планово-бюджетную депутатскую комиссию горсовета обращение, в котором он сообщает, что, согласно разработанной проектно-сметной документации, полная стоимость работ по капремонту сквера «Садко» составляет 16 млн. грн., и просит выделить в этом году еще 10 млн. грн.

Но и это еще не все. Оказалось, что на ремонт подземного перехода тоже денег не хватает. Как известно, четыре года назад на капремонт перехода уже выделялось 3 млн. грн. В этом году в мэрии решили, что переход пора ремонтировать снова и выделили на это 2,8 млн. грн. Еще 2,5 млн. грн. удалось выбить из госбюджета. То есть в общей сложности - 5,3 млн. грн. Правда, на августовской сессии горсовета депутаты временно сняли с перехода 1,5 млн. грн., так как срочно нужно было решить вопрос с обеспечением школ противоэпидемическими средствами. И вот теперь департамент инфраструктуры обращается к депутатам с просьбой добавить денег на ремонт перехода, но уже 3,6 млн. грн. И это не считая снятых 1,5 млн. грн., а дополнительно к ним!

По информации А.Журбы, в ходе корректировки проектно-сметной документации по капремонту подземного перехода расходы увеличились на 3,6 млн. грн. за счет дополнительных работ по установке оборудования для передвижения людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, тактильной плитки «и т.п.».