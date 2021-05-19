В Сумах включили фонтан «Садко»

Как говорил мэр Сум Александр Лысенко в этом году ремонтировать фонтан не собираются, пока только делают проектную документацию. Капитально возьмутся за фонтан уже в следующем году.
Напомним: во время оборудования флагштока имени губернатора Хомы, который не досидел в кресле главы Сумской ОГА до его официального открытия 23 августа, была повреждена гидроизоляция фонтана, поэтому вода стекала в подземный переход. Изначально собирались ремонтировать и фонтан, и переход, и благоустраивать территорию вокруг флагштока. С последним справились на половину, только возле флагштока, с другой стороны фонтана – руины. За переход вроде бы тоже взялись. За фонтан, по словам мэра, возьмутся уже в 2022 году. Получается, что переход снова придется переделывать после этого запуска фонтана…
Об этом заявил мэр Сум Александр Лысенко во время программы на телеканале АТВ «Влада сумчанам»....
Директор департамента инфраструктуры Александр Журба показал, как будет выглядеть благоустройство вокруг фонтана «Садко»...
На ремонт коммуникаций фонтана «Садко» в Сумах и новую плитку нужно три миллиона гривен....
На этой неделе в Сумах воле фонтана «Садко» ведутся работы по благоустройству....
Сегодня, 19 мая, Сумской горсовет принял решение предать фонтан «Садко» на баланс департаменту инфраструктуры....