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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:23437

В Сумах включили фонтан «Садко»

Сегодня, 20 августа, впервые за лето в Сумах заработал фонтан «Садко».

Как говорил мэр Сум Александр Лысенко в этом году ремонтировать фонтан не собираются, пока только делают проектную документацию. Капитально возьмутся за фонтан уже в следующем году.

Напомним: во время оборудования флагштока имени губернатора Хомы, который не досидел в кресле главы Сумской ОГА до его официального открытия 23 августа, была повреждена гидроизоляция фонтана, поэтому вода стекала в подземный переход. Изначально собирались ремонтировать и фонтан, и переход, и благоустраивать территорию вокруг флагштока. С последним справились на половину, только возле флагштока, с другой стороны фонтана – руины. За переход вроде бы тоже взялись. За фонтан, по словам мэра, возьмутся уже в 2022 году. Получается, что переход снова придется переделывать после этого запуска фонтана…

Общество Фонтан Садко
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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