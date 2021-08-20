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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:44377

В Сумах «Федорченко» выиграл тендер на 15 млн на ремонт сквера «Садко»

1 октября прошел тендер на «Капитальный ремонт объекта благоустройства-сквера «Садко» в г. Сумы».

В торгах принимали участие две фирмы – «Федорченко» и «Топаз». Меньшую цену предложила фирма главы Сумского облсовета Виктора Федорченко – 15 258 784,22 грн. ООО «Топаз», которое известно, прежде всего, реконструкцией МЦ «Романтика» и строительством детсада «Светлячок» в 12-м микрорайоне, предложило на 300 тыс. грн больше. В итоге победителем определено ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко».

Напомним: этот сквер не был в планах городских властей на этот год. В приоритете стояли городской парк, детский парк и сквер «Дружба», до которых дело не дошло. Но после того, как во время установки 51-метрового флагштока у фонтана «Садко» была повреждена гидроизоляция фонтана и произошел порыв водопроводных труб, из-за чего несколько недель без воды были два учебных заведения – УАБД и Дворец детей и юношества, решили заняться сквером.

Кстати, ремонт там шел полным ходом еще с июня, однако, судя по всему, без тендеров, договоров и т.д.

Общество Компания Федорченко Сквер Садко Фонтан Садко
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