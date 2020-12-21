Фонтан «Садко» в Сумах в этом году ремонтировать не будут

- В этом году мы делаем только подготовительные работы относительно ремонта, разрабатываем проектную документацию по капитальному ремонту фонтана и будем делать это в следующем году, - поделился мэр. – Я думаю, частично в зимний период будут работы некоторые. По ремонту электрического оборудования. А как только погода даст возможность будем проводить остальные работы. Сейчас обустраиваем территорию вокруг фонтана. Будут заменены коммуникации. Это будет уже после Дня города. А сейчас делаем благоустройство. Думаю, все полностью завершим в следующем году.
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