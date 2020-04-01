Сумских газовиков вызвали на ковер к губернатору Сегодня, 18 августа, в Сумской облгосадминистрации прошло заседание областной постоянно действующей комиссии по вопросам рассмотрения обращений граждан.

Как сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации Наталья Лебедь, за период с 1 мая по 18 августа этого года в облгосадминистрации поступило 1532 обращения граждан о нарушениях при начислении за потребленный природный газ потребителям Сумской области. Кроме того, 61 обращение было получено лишь в течение 19 августа.

«Заявители обращаются с жалобами в отношении действий РГК «Сумыгаз» и ООО «Сумыгазсбыт» и требуют провести перерасчет за услугу газоснабжения в соответствии с переданными показателей счетчиков, поскольку указанные в квитанции показатели не соответствуют фактическим, переданные через личный кабинет 104.ua, Viber, смс-сообщения. Граждане высказывают недовольство начисленными суммами и требуют проверить правильность начисления оплаты и правомерность начисления задолженности», - рассказала Наталья Лебедь.

Коммерческий директор РГК «Сумыгаз» Денис Черненко говорил, что компанией в последнее время были зафиксированы неправильные показания счетчиков. Поэтому были инвестированы средства в оснащение контролеров смартфонами и разработан новое мобильное приложение, которое должно улучшить сервисы компании.

«Мы идем к диджитализации, поэтому разработали мобильное приложение «Контролер мобайл», которое позволяет контролеру на месте зафиксировать показания природного газа и автоматически передать их на серверы. Но требуется определенное время, чтобы «подружить» один сервер с другим. Мы можем гарантировать, что к концу года ситуация полностью стабилизируется», - сообщил он.

Такое разъяснение не удовлетворило главу облгосадминистрации Дмитрия Живицкого.

«Если вы внедряете новые сервисы - это не должно негативно отражаться на потребителях, - подчеркнул Дмитрий Живицкий. - Вопрос газоснабжения и так болезненный. А вы сейчас ищете какие-то оправдания. Если по вашей вине произошел какой-то сбой программ, то вы не имеете права перекладывать эти проблемы на потребителей, чтобы они приходили к вам, обращались во все инстанции, в связи с тем, что им неправильно начислили оплату за газ».

Главу облгосадминистрации поддержал и глава областного совета Виктор Федорченко, отметив, что в этом вопросе необходимо навести порядок быстрее. Люди не должны страдать по вине РГК «Сумыгаз».

«У вас раньше была система, которая работала. Возвращайте ее назад и работайте по ней. А новую систему отрабатывайте до тех пор, пока ее точность не покажет 100%, - отметил Дмитрий Живицкий, обращаясь к руководству РГК «Сумыгаз». - Договариваемся, что с 1 сентября этого проблемы у вас не будет. Если мы снова будем получать в сентябре многочисленные обращения от граждан по некорректному начислению за потребленный газ в платежках, то будем принимать жесткие решения. Вопрос ставить в том числе и на уровне руководства государства».