В обладминистрации считают, что ситуация с начислением цен за газ в области исправлена Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщила начальник отдела работы с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации Наталья Лебидь.

По ее словам, граждан беспокоили вопрос несоответствия начисленных сумм в квитанциях с переданными показателями в АО «Сумыгаз». На рассмотрение компании было направлено 3666 обращений.

«В облгосадминистрации был проведен ряд рабочих совещаний по этому вопросу, – рассказала Наталья Лебедь. – К счастью, сегодня от граждан мы узнаем, что ситуация исправилась и те, кто обновил приложение 104.ua, уже таких проблем нет, показатели приходят правильные».

Также чиновница сообщила, что в помещении АО «Сумыгаз» очереди отсутствуют, прием граждан стал проводиться упорядоченно по номерам.