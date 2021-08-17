В обладминистрации считают, что ситуация с начислением цен за газ в области исправлена

По ее словам, граждан беспокоили вопрос несоответствия начисленных сумм в квитанциях с переданными показателями в АО «Сумыгаз». На рассмотрение компании было направлено 3666 обращений.
«В облгосадминистрации был проведен ряд рабочих совещаний по этому вопросу, – рассказала Наталья Лебедь. – К счастью, сегодня от граждан мы узнаем, что ситуация исправилась и те, кто обновил приложение 104.ua, уже таких проблем нет, показатели приходят правильные».
Также чиновница сообщила, что в помещении АО «Сумыгаз» очереди отсутствуют, прием граждан стал проводиться упорядоченно по номерам.
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