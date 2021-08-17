Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:3025

В обладминистрации считают, что ситуация с начислением цен за газ в области исправлена

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщила начальник отдела работы с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации Наталья Лебидь.

По ее словам, граждан беспокоили вопрос несоответствия начисленных сумм в квитанциях с переданными показателями в АО «Сумыгаз». На рассмотрение компании было направлено 3666 обращений.

«В облгосадминистрации был проведен ряд рабочих совещаний по этому вопросу, – рассказала Наталья Лебедь. – К счастью, сегодня от граждан мы узнаем, что ситуация исправилась и те, кто обновил приложение 104.ua, уже таких проблем нет, показатели приходят правильные».

Также чиновница сообщила, что в помещении АО «Сумыгаз» очереди отсутствуют, прием граждан стал проводиться упорядоченно по номерам.

Общество Сумыгаз
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах газовая сеть многоэтажки заполнена водой
25.12.2021 19:41

В Сумах газовая сеть многоэтажки заполнена водой

АО «Сумыгаз» сообщает о последствиях очередной самостоятельной попытки потребителя заменить газовую колонку....

«Сумыгаз» снова заверяет, что проблема «неправильных» платежок решена
06.12.2021 18:03

«Сумыгаз» снова заверяет, что проблема «неправильных» платежок решена

Глава правления РГК «Сумыгаз» Константин Тацкий во время аппаратного совещания пообещал главе облгосадминистрации Дмитрию Живицкому, что все проблемы с неправильными...

Сумских газовиков вызвали на ковер к губернатору
20.08.2021 17:23

Сумских газовиков вызвали на ковер к губернатору

Сегодня, 18 августа, в Сумской облгосадминистрации прошло заседание областной постоянно действующей комиссии по вопросам рассмотрения обращений граждан....

Губернатор Сумщины решил навести порядок в газовой сфере
18.08.2021 09:18

Губернатор Сумщины решил навести порядок в газовой сфере

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий обратил внимание на ситуацию вокруг неправильно выставленных счетов АО «Сумыгаз»....

Сумчане жалуются на завышенные счета за газ
17.08.2021 18:16

Сумчане жалуются на завышенные счета за газ

С 10 утра 17 августа у здания АО «Сумыгаз» собралась толпа потребителей. Люди жалуются, что суммы в платежках, которые посылает...

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 562 человек
Сегодня 08:41
Рятувальники Сумщини застерігають не виходити на тонку кригу водойм
Сегодня 08:37
В обладминистрации считают, что ситуация с начислением цен за газ в области исправлена
Сегодня 08:30
Сумчан приглашают на лекцию о беге и не только
Сегодня 08:03
24 лютого у Сумах буде проведено телемарафон
Вчера 19:43
Подробности ДТП около Химпрома в Сумах: без права вождения и нетрезвый
Вчера 18:57
Сыграны матчи тринадцатого тура в группе А Второй лиги АФС
Вчера 18:01
На сегодня почти 26 тысяч жителей Сумщины болеют COVID-19
Вчера 17:35
В Шостке изъяли контрафактные сигареты
Вчера 17:01
Патрульная полиция Сумской области на выходных 400 раз реагировала на сообщения
Вчера 16:05
Свершилось: новый детский сад в Сумах начал принимать детей
Вчера 16:03
Сумские баскетболистки проиграли в Харькове
Вчера 16:02
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.