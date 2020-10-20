СНБО ввел санкции в отношении нардепа от Сумщины Деркача

"Сегодня решение Совета национальной безопасности и обороны введены санкции относительно народного депутата Деркача, и еще определенного количества лиц, против которых были введены санкции Соединенными Штатами Америки", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.
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