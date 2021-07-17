Конотопчанин выиграл «серебро» на чемпионате мира В Найроби (Кения) проходит чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет.

Первое «серебро» на чемпионате мира для Украины завоевал в секторе по метанию копья уроженец Конотопа Артур Фельфнер. Ему удалось метнуть копье к отметке – 76,32 м. Всего несколько сантиметров отделили его от первенства, так как представитель Финляндии Янне Ляспя выиграл золото с результатом 76,46 м.

Что интересно, в квалификации позавчера Артур показал результат намного лучше – 77,15 м.