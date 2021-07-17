Конотопчанин выиграл «серебро» на чемпионате мира

Первое «серебро» на чемпионате мира для Украины завоевал в секторе по метанию копья уроженец Конотопа Артур Фельфнер. Ему удалось метнуть копье к отметке – 76,32 м. Всего несколько сантиметров отделили его от первенства, так как представитель Финляндии Янне Ляспя выиграл золото с результатом 76,46 м.
Что интересно, в квалификации позавчера Артур показал результат намного лучше – 77,15 м.
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