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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:32268

Конотопчанин выиграл «серебро» на чемпионате мира

В Найроби (Кения) проходит чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет.

Первое «серебро» на чемпионате мира для Украины завоевал в секторе по метанию копья уроженец Конотопа Артур Фельфнер. Ему удалось метнуть копье к отметке – 76,32 м. Всего несколько сантиметров отделили его от первенства, так как представитель Финляндии Янне Ляспя выиграл золото с результатом 76,46 м.

Что интересно, в квалификации позавчера Артур показал результат намного лучше – 77,15 м.

Спорт Артур Фельфнер Легкая атлетика
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