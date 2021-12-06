«Сумыгаз» снова заверяет, что проблема «неправильных» платежок решена Глава правления РГК «Сумыгаз» Константин Тацкий во время аппаратного совещания пообещал главе облгосадминистрации Дмитрию Живицкому, что все проблемы с неправильными начислениями решены, и уже в декабре жители области должны получить платежки, начисление в которых будет производиться согласно переданным данным.

«К нам постоянно поступают обращения по начислению РГК «Сумыгаз» населению в платежках показателей за использованный природный газ. Жалобы связаны с тем, что люди передают показатели счетчиков, но в платежках ежемесячно получают цифры, которые совершенно не соответствующие переданным показателям, – сообщил Дмитрий Живицкий. – Ежемесячно руководство компании нам говорит, что ситуацию поправят, но количество обращений постоянно растет».

По его словам, с 1 октября по 30 ноября от жителей области поступило 1719 обращений. В государственное учреждение «Сумский областной контактный центр» поступило 267 обращений и 1452 обращения зарегистрированы через правительственную горячую линию.

Присутствовавший на аппаратном совещании глава правления РГК «Сумыгаз» Константин Тацкий пообещал, что в следующих платежках показатели, которые передают люди, уже будут внесены.

«Если люди передали показатели за газ вовремя, в декабре начисления будут производиться в соответствии с данными, которые они передавали», – отметил он.

Глава облгосадминистрации подчеркнул: «Надеюсь, что на этот раз ваше обещание будет выполнено и права граждан платить за фактически потребленный газ будут соблюдены».