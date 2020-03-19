Губернатор Сумщины решил навести порядок в газовой сфере

«В связи с распространением информации в СМИ и соцсетях о возможных нарушениях во время начислений за потребленный природный газ потребителям Сумской области дал поручение проверить все обращения в Сумскую ОГА и органы местного самоуправления и реакцию на них должностных лиц.
Также поручил своему заместителю Тарасу Савченко и советнику Роману Гученко разобраться в данной ситуации и совместно с Госпродпотребслужбой, НКРЭКУ разобраться относительно действий «Сумыгаза» и наведения порядка в данной сфере!», - написал он на своей странице в Фейсбуке.
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