Губернатор Сумщины решил навести порядок в газовой сфере Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий обратил внимание на ситуацию вокруг неправильно выставленных счетов АО «Сумыгаз».

«В связи с распространением информации в СМИ и соцсетях о возможных нарушениях во время начислений за потребленный природный газ потребителям Сумской области дал поручение проверить все обращения в Сумскую ОГА и органы местного самоуправления и реакцию на них должностных лиц.

Также поручил своему заместителю Тарасу Савченко и советнику Роману Гученко разобраться в данной ситуации и совместно с Госпродпотребслужбой, НКРЭКУ разобраться относительно действий «Сумыгаза» и наведения порядка в данной сфере!», - написал он на своей странице в Фейсбуке.