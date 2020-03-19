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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:18964

Губернатор Сумщины решил навести порядок в газовой сфере

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий обратил внимание на ситуацию вокруг неправильно выставленных счетов АО «Сумыгаз».

Фото Алексея Пархомчука

«В связи с распространением информации в СМИ и соцсетях о возможных нарушениях во время начислений за потребленный природный газ потребителям Сумской области дал поручение проверить все обращения в Сумскую ОГА и органы местного самоуправления и реакцию на них должностных лиц.

Также поручил своему заместителю Тарасу Савченко и советнику Роману Гученко разобраться в данной ситуации и совместно с Госпродпотребслужбой, НКРЭКУ разобраться относительно действий «Сумыгаза» и наведения порядка в данной сфере!», - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Экономика Сумыгаз
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