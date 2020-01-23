Сумчане жалуются на завышенные счета за газ С 10 утра 17 августа у здания АО «Сумыгаз» собралась толпа потребителей. Люди жалуются, что суммы в платежках, которые посылает «Сумыгаз» - завышены и не соответствуют переданным показателям счетчиков.

«Я передаю куб, а мне начисляют два, и так уже несколько месяцев. Я не могу разобраться - почему? Вразумительного ответа нет. Отправляют в «СУМЫГАЗСБЫТ», а те - назад отправляют. Футболят туда-сюда и все», - говорит потребительница газа, которая пришла к зданию сервисного центра Елена Юдина, пишет Суспільне.

Еще один потребитель газа Григорий Куриленко говорит, что обещали прислать контролера, который придется снять показания счетчика, чтобы сделать перерасчет.

«Люди говорят, что тоже вызвали контролера, но так его и не дождались. А бывает, что контролер приходит, но в следующем месяце опять то же самое в квитанциях, толку с того, что приходил контролер – никакого», - говорит Григорий.

Потребительница Ольга Благосмыслова рассказывает, что с апреля в платежках не видно, сколько именно использовано газа, потому что не указывают переданных показаний счетчика.

«Например, должно быть 56 грн, по цене 8 грн за куб, а мне выставляют 176. Я буду платить за то, что я использовала, но они выставляют долг. Я получаю субсидию, мне этот долг совсем не нужен, потому что с меня снимут субсидию. Вот пришли выяснять. Два часа стою - неизвестно, когда попадем», - говорит женщина.

Пресс-секретарь «Сумыгаза» Анастасия Шимарина сказала, что подобные вопросы решают индивидуально.

«Клиенты, у которых возникают вопросы относительно показаний счетчиков, в индивидуальном порядке обращаются в сервис «Клиентское пространство-104.юа», и специалисты в индивидуальном порядке предоставляют консультацию. Одновременно принимает 10 операторов, там работает электронная очередь, человек заходит в клиентское пространство, получает чек электронной очереди, остается в зоне ожидания и ждет своей очереди», - говорит Анастасия Шимарина.

Около 11:00 очередь увеличилась, а люди пытались войти в сервисный центр. В ответ работники «Сумыгаза» вызвали полицию. Последние просили граждан не нарушать порядок и ждать, пока их вызовут.