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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:41348

В Сумах газовая сеть многоэтажки заполнена водой

АО «Сумыгаз» сообщает о последствиях очередной самостоятельной попытки потребителя заменить газовую колонку.

Теперь владельцам квартиры придется оплатить не только за подключение собственного газового водонагревателя, но и поверку залитых водой счетчиков соседей, проверку системы, восстановление распределения газа до 70 квартир дома.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Сейчас работники «Сумыгаза» спускают воду из системы, чтобы просушить сети.

Видео с места происшествия: г. Сумы, дом по улице Герасима Кондратьева.

Общество Сумыгаз
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