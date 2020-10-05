В Сумах газовая сеть многоэтажки заполнена водой АО «Сумыгаз» сообщает о последствиях очередной самостоятельной попытки потребителя заменить газовую колонку.

Теперь владельцам квартиры придется оплатить не только за подключение собственного газового водонагревателя, но и поверку залитых водой счетчиков соседей, проверку системы, восстановление распределения газа до 70 квартир дома.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Сейчас работники «Сумыгаза» спускают воду из системы, чтобы просушить сети.

Видео с места происшествия: г. Сумы, дом по улице Герасима Кондратьева.