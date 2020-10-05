В Сумах газовая сеть многоэтажки заполнена водой

Теперь владельцам квартиры придется оплатить не только за подключение собственного газового водонагревателя, но и поверку залитых водой счетчиков соседей, проверку системы, восстановление распределения газа до 70 квартир дома.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Сейчас работники «Сумыгаза» спускают воду из системы, чтобы просушить сети.
Видео с места происшествия: г. Сумы, дом по улице Герасима Кондратьева.
Глава правления РГК «Сумыгаз» Константин Тацкий во время аппаратного совещания пообещал главе облгосадминистрации Дмитрию Живицкому, что все проблемы с неправильными...
Сегодня, 18 августа, в Сумской облгосадминистрации прошло заседание областной постоянно действующей комиссии по вопросам рассмотрения обращений граждан....
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий обратил внимание на ситуацию вокруг неправильно выставленных счетов АО «Сумыгаз»....
С 10 утра 17 августа у здания АО «Сумыгаз» собралась толпа потребителей. Люди жалуются, что суммы в платежках, которые посылает...
До начала отопительного сезона осталось совсем мало времени, а «Котельная северного промузла» задолжала 9 млн грн АО «Сумыгаз»....