Сумчан запрошують на «Sumy Rock Fest» У вівторок, 24 серпня, до Дня Незалежності України біля МЦ «Романтика» проведуть щорічний Всеукраїнський музичний рок-фестиваль «Sumy Rock Fest».

«Це вже IV за ліком фестиваль, який збирає справжніх поціновувачів української молодої та якісної рок-музики, – наголошують організатори. – Символічно, що він об’єднає у Сумах всю Україну саме в День Незалежності, оскільки за результатами відкритого відбору на сторінках фестивалю у соціальних мережах до участі відібрали сім гуртів з різних куточків країни».

Загалом було отримано 56 заявок від музикантів з 26 міст України. Серед тих, кого обрали, стали: гурт «Amariia» (Київ), гурт «Blackstone Road» (Чернігів), гурт «СКВЕР» (Суми), гурт «God's Pain» (Хмельницький), гурт «Fimbers» (Дніпро), гурт «Van Kuver» (Київ), гурт «Джеронімо» (Київ).

Спеціальним гостем рок-фестивалю цьогоріч обрали гурт «Фіолет».

Крім запальних виступів, на глядачів також чекатимуть фуд-корти.

Сам фестиваль стартує о 17:00 за адресою: вул. Героїв Сумщини, 3.

Вхід вільний.