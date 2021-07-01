Что делать сумчанам, показания счетчиков которых не учитываются газовиками?

По словам начальника управления защиты потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, на 17 августа к ним поступило два десятка обращений от сумчан по завышенных суммам в платежках АО «Сумыгаз» и ООО «Сумыгаз Сбыт» и не учету переданных потребителями показаний счетчиков. Все они были решены в пользу потребителей.
«По тем жалобам, которые поступают на ООО «Сумыгаз Сбыт» и АО «Сумыгаз» мы пытаемся исправить ситуацию. Когда эти субъекты видят, что мы пришли к ним на проверку, они пытаются урегулировать этот вопрос еще до окончания срока проверки с потребителем. И есть такие случаи, что потребитель пишет заявление, что претензии все довольны и просит проверку не проводить. А есть такие, которые выписываем предписание и соответствующие штрафные санкции применяем», - рассказал начальник управления защиты прав потребителей.
Сумчане, которые считают неправомерными действия АО «Сумыгаз» и ООО «Сумыгаз Сбыт» могут обратиться в Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области с жалобой по примеру находящегося по ссылке.
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