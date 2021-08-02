На Сумщине взят под стражу подозреваемый, который нанес смертельный удар знакомому По ходатайству следователя и прокурора Шосткинской окружной прокуратуры решением суда 22-летнему подозреваемому в нанесении смертельного удара знакомому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток.

Событие произошло 12 августа 2021 года около 3.05 в г. Шостка. Между подозреваемым и потерпевшим возникла словесная перепалка, в ходе которой он нанес один удар кулаком в лицо оппонента, после чего тот упал. 26-летнего пострадавшего привели в чувство, и он самостоятельно добрался дома, но утром его обнаружила соседка по общежитию на полу в ванной комнате без признаков жизни. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.