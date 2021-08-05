В Тростянце произошло ДТП: один водитель в больнице

На месте происшествия инспекторы предварительно установили, что 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104, совершая обгон, не выбрал безопасную скорость движения и не придерживался безопасной дистанции, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21043, водитель которого двигался в попутном направлении.
53-летний водитель транспортного средства ВАЗ-21043 получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.
Для выяснения обстоятельств ДТП полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
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