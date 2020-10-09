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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:30473

Сумчанин разбился насмерть, выпрыгнув с балкона

Сегодня, 16 августа, утром в Сумах возле дома по адресу пер. Промышленный, 9 обнаружили тело мужчины.

Предварительно, он совершил самоубийство, прыгнув с общего балкона, сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Крупецких. Правоохранители выяснили, что это мужчина 1987 года рождения.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители, пишет Сумыпост.

Общество Самоубийство
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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