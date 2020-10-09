Сумчанин разбился насмерть, выпрыгнув с балкона Сегодня, 16 августа, утром в Сумах возле дома по адресу пер. Промышленный, 9 обнаружили тело мужчины.

Предварительно, он совершил самоубийство, прыгнув с общего балкона, сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Крупецких. Правоохранители выяснили, что это мужчина 1987 года рождения. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители, пишет Сумыпост.