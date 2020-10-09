Сумчанин разбился насмерть, выпрыгнув с балкона

Предварительно, он совершил самоубийство, прыгнув с общего балкона, сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Крупецких. Правоохранители выяснили, что это мужчина 1987 года рождения.
Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители, пишет Сумыпост.
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