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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:30549

На Глуховщине в яблочном саду повесился подозреваемый в убийстве

Утром 21 ноября в с.Уланово на глуховщине местным жителем было обнаружено тело мужчины, который свел счеты с жизнью через повешение.

После чего очевидец сообщил полицейским о находке. Прибывшие на место событий правоохранители опознали в лице покончившего с собой 33-летнего фигуранта убийства, совершенного в конце октября в Эсмани. Тогда полицейские оперативно разыскали троих преступников, а четвертому удалось скрыться. Сегодня же беглеца нашли мертвым, пишет Глухов.инфо.

Напомним, в поселке Эсмань на Глуховщине компания мужчин, среди которых несовершеннолетний и малолетний юноши, сильно избили своего знакомого во время совместного употребления спиртных напитков. Чтобы скрыть это преступление, едва живого мужчину отвезли к озеру и сбросили в воду. 

Право Самоубийство
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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