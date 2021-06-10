На Глуховщине в яблочном саду повесился подозреваемый в убийстве Утром 21 ноября в с.Уланово на глуховщине местным жителем было обнаружено тело мужчины, который свел счеты с жизнью через повешение.

После чего очевидец сообщил полицейским о находке. Прибывшие на место событий правоохранители опознали в лице покончившего с собой 33-летнего фигуранта убийства, совершенного в конце октября в Эсмани. Тогда полицейские оперативно разыскали троих преступников, а четвертому удалось скрыться. Сегодня же беглеца нашли мертвым, пишет Глухов.инфо.

Напомним, в поселке Эсмань на Глуховщине компания мужчин, среди которых несовершеннолетний и малолетний юноши, сильно избили своего знакомого во время совместного употребления спиртных напитков. Чтобы скрыть это преступление, едва живого мужчину отвезли к озеру и сбросили в воду.