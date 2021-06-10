На Глуховщине в яблочном саду повесился подозреваемый в убийстве

После чего очевидец сообщил полицейским о находке. Прибывшие на место событий правоохранители опознали в лице покончившего с собой 33-летнего фигуранта убийства, совершенного в конце октября в Эсмани. Тогда полицейские оперативно разыскали троих преступников, а четвертому удалось скрыться. Сегодня же беглеца нашли мертвым, пишет Глухов.инфо.
Напомним, в поселке Эсмань на Глуховщине компания мужчин, среди которых несовершеннолетний и малолетний юноши, сильно избили своего знакомого во время совместного употребления спиртных напитков. Чтобы скрыть это преступление, едва живого мужчину отвезли к озеру и сбросили в воду.
Событие произошло на улице Харьковской. На линию 102 поступило сообщение о мужчине, который снял верхнюю одежду, перелез через перила моста...
22 октября в Сумской областной больнице произошло самоубийство....
Слаженные действия врачей и патрульных спасли жизнь мужчины, который совершил попытку самоубийства....
Сегодня, 16 августа, утром в Сумах возле дома по адресу пер. Промышленный, 9 обнаружили тело мужчины....
Происшествие случилось в одной из многоэтажек на улице Засумская. Экипаж патрульных в составе Семена Якубовского и Александра Хайлука получили сообщение...