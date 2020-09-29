Из-за невыполнения возложенных на подозреваемого обязанностей в доход государства забрали уплаченный им залог По ходатайству Глуховского отдела Шосткинской окружной прокуратуры решением суда в доход государства обращено залог в размере почти 50 тыс. грн.

Речь идет о неоднократно судимом жителе г. Глухов, который после освобождения из мест лишения свободы в мае 2021 года совершил новое преступление, а именно - ограбил местный магазин. По ходатайству следователя и прокурора решением суда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 50 тыс. грн.

Подозреваемый внес указанную сумму, поэтому был освобожден из следственного изолятора. При этом на него была возложена соответствующие обязанности. Несмотря на это, мужчина неоднократно нарушал условия освобождения, в связи с чем ему была изменена мера пресечения на содержание под стражей, а внесенный залог обращено в доход государства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.