В Сумах патрульные и врачи спасли жизнь самоубийце (видео) Слаженные действия врачей и патрульных спасли жизнь мужчины, который совершил попытку самоубийства.

Патрульные Игорь Ильяшенко и Дмитрий Лапко начали патрулирование с тревожного сообщения сумчанина на линию 102. Дома мужчина обнаружил сына без сознания. На место немедленно прибыл экипаж патрульных бригада медиков.

Только зайдя в помещение по адресу вызова, инспекторы и врачи поняли всю серьезность ситуации. На полу кухни они обнаружили 53-летнего мужчину, вероятно, в состоянии глубокой потери сознания. На столе - бутылка водки и почти пустой блистер из-под таблеток, похожих на снотворное средство. А еще лежал лист бумаги. Это была записка со словами прощания.

Состояние мужчины было критическим. Бригада медиков и патрульные предоставили ему необходимую помощь на месте. Включив сирену и красно-синие проблесковые маячки, за считанные минуты стражи порядка сопроводили скорую в больницу. Далее медики оказывали гражданину необходимую помощь, сообщает патрульная полиция Сумской области.