В Сумах спасли потенциального самоубийцу (видео) Событие произошло на улице Харьковской. На линию 102 поступило сообщение о мужчине, который снял верхнюю одежду, перелез через перила моста и угрожал совершить самоубийство.

На место происшествия направились экипажи патрульных рот тактико-оперативного реагирования и полицейские роты особого назначения. Они нашли гражданина уже под мостом. Держась за перила, он стоял за парапетным ограждением. 43-летний сумчанин имел признаки алкогольного опьянения. Что у него произошло, мужчина четко сказать не мог. Ни на какие уговоры он не реагировал.

В любой момент гражданин мог сорваться. Несколько полицейских остались на мосту и поддерживали разговор с ним. Еще двое перелезли через перила и пытались приблизиться к нему. Около часа полицейские вели с гражданином переговоры. В конце концов отказаться от своего замысла помог телефонный звонок жене, уговорившей его не прыгать.