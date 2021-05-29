В Сумах спасли потенциального самоубийцу (видео)

На место происшествия направились экипажи патрульных рот тактико-оперативного реагирования и полицейские роты особого назначения. Они нашли гражданина уже под мостом. Держась за перила, он стоял за парапетным ограждением. 43-летний сумчанин имел признаки алкогольного опьянения. Что у него произошло, мужчина четко сказать не мог. Ни на какие уговоры он не реагировал.
В любой момент гражданин мог сорваться. Несколько полицейских остались на мосту и поддерживали разговор с ним. Еще двое перелезли через перила и пытались приблизиться к нему. Около часа полицейские вели с гражданином переговоры. В конце концов отказаться от своего замысла помог телефонный звонок жене, уговорившей его не прыгать.
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