Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:09315

На Сумщине в течение недели на водоемах погибли 5 человек

Из-за жаркой и сухой погоды количество людей на водоемах не уменьшается. Однако нельзя забывать, что такой отдых требует крайней осторожности.

Так, в течение недели на водоемах области погибло 5 человек. Трагические случаи зафиксированы в г. Сумы (трое погибших), Роменском и Конотопском районах (по одному погибшему).

Всего в текущем году на водных объектах Сумщины погибли 35 человек, в том числе 4 детей, из них - 29 смертей произошло с начала июня. Для предотвращения таких случаев спасатели еще раз подчеркивают об ответственном отношении граждан с требованиями безопасности. Купаться нужно только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Находясь на водоемах, нужно следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особенного внимания требуют дети. Необходимо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышам об опасности водоемов. И главное, надо хорошо держаться на воде и детства научить этому детей, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Утопленики
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

27.07.2020 11:39

На водоемах Сумщины в течение недели погибли 3 человека

Купальный сезон продолжается, однако не все поняли, что такой отдых требует крайней осторожности....

03.07.2020 12:17

С начала купального сезона на водоемах Сумщины уже погибли 16 человек

С начала купального сезона на водоемах Сумщины уже погибли 16 человек, среди них 2 детей....

02.03.2019 13:22

На Сумщине спасатели достали из реки тела двух утопленников

1 марта в 14:52 в г. Тростянец отделение дежурного караула 24-й государственной пожарно-спасательной части было привлечено для поднятия из р....

13.08.2018 15:18

За неделю на водоемах Сумщины погибли 5 человек

Последний трагический случай произошел в Конотопском районе....

18.07.2016 13:06

В Сумах за выходные утонули трое

За прошедший уик-энд на сумских водоемах погибли три человека....

Новости

На Сумщине 32 новых случая заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 08:41
В Сумах мошенники обманули пенсионерок на 200 тыс. грн
Сегодня 12:37
Депутату от «ЕС» придется разгребать завалы папередника из «Батькивщины» в сумском КП
Сегодня 12:24
Сумские маршрутчики снова хотят повышения стоимости проезда
Сегодня 12:07
Из-за невыполнения возложенных на подозреваемого обязанностей в доход государства забрали уплаченный им залог
Сегодня 11:48
Сумчанин разбился насмерть, выпрыгнув с балкона
Сегодня 11:30
На Сумщине в течение недели на водоемах погибли 5 человек
Сегодня 11:09
В Сумах велосипедист попал под колеса авто
Сегодня 10:59
За неделю на Сумщине зарегистрировано 259 опасных событий
Сегодня 10:25
Сумская лучница выиграла «серебро» на чемпионате мира
Сегодня 09:57
На Сумщине прогнозируют тропическую жару
Сегодня 09:19
На Сумщине прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность
Сегодня 09:18
view counter

Статьи

Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
Сегодня 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 11.45; 13.00; 15.50; 17.10; 18.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.