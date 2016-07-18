На Сумщине в течение недели на водоемах погибли 5 человек

Так, в течение недели на водоемах области погибло 5 человек. Трагические случаи зафиксированы в г. Сумы (трое погибших), Роменском и Конотопском районах (по одному погибшему).
Всего в текущем году на водных объектах Сумщины погибли 35 человек, в том числе 4 детей, из них - 29 смертей произошло с начала июня. Для предотвращения таких случаев спасатели еще раз подчеркивают об ответственном отношении граждан с требованиями безопасности. Купаться нужно только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Находясь на водоемах, нужно следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особенного внимания требуют дети. Необходимо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышам об опасности водоемов. И главное, надо хорошо держаться на воде и детства научить этому детей, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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