На Сумщине в течение недели на водоемах погибли 5 человек Из-за жаркой и сухой погоды количество людей на водоемах не уменьшается. Однако нельзя забывать, что такой отдых требует крайней осторожности.

Так, в течение недели на водоемах области погибло 5 человек. Трагические случаи зафиксированы в г. Сумы (трое погибших), Роменском и Конотопском районах (по одному погибшему).

Всего в текущем году на водных объектах Сумщины погибли 35 человек, в том числе 4 детей, из них - 29 смертей произошло с начала июня. Для предотвращения таких случаев спасатели еще раз подчеркивают об ответственном отношении граждан с требованиями безопасности. Купаться нужно только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Находясь на водоемах, нужно следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особенного внимания требуют дети. Необходимо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышам об опасности водоемов. И главное, надо хорошо держаться на воде и детства научить этому детей, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.