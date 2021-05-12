В Сумской областной больнице пациент выбросился из окна

Трагедия произошла в пятницу, 22 октября, в неврологическом отделении Сумской областной клинической больницы по ул. Ковпака, 18. Информацию подтвердил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.
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