Порезал вены и истекал кровью: патрульные спасли сумчанина Происшествие случилось в одной из многоэтажек на улице Засумская. Экипаж патрульных в составе Семена Якубовского и Александра Хайлука получили сообщение о попытке самоубийства.

На линию 102 позвонила женщина и сообщила, что не может попасть в квартиру. Также она рассказала, что около часа назад ей позвонил ее сожитель с угрозами совершить самоубийство. Серьезно его угрозы заявительница не восприняла, ведь тот был пьян. Вернувшись домой и найдя закрытой дверь, женщина запаниковала. Она сразу же вызвала патрульных и специалиста по отпирания дверей.

Попав в помещение, на голосовые команды мужчина не отзывался. А зайдя в ванную комнату, стражи порядка обнаружили его без сознания с глубокими порезами на руках.

Инспекторы понимали, что мужчина, вероятно, потерял немало крови. Ведь ванная была вся окровавленная. Они немедленно наложили жгут, зафиксировав время его наложения, и вызвали медиков на место происшествия. Гражданин, вероятно, еще и наглотался таблеток, ведь в комнате патрульные обнаружили несколько пустых блистеров.

До приезда врачей патрульные контролировали состояние мужчины, прослушивали пульс и контролировали его дыхания.

Бригада медиков оказала ему необходимую помощь на месте, а затем доставила в больницу.