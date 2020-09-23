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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской биатлонист с бронзой чемпионата Украины

10 августа в Чернигове прошли первые старты чемпионата Украины по летнему биатлону среди юниоров и юниорок, посвящённого 30-й годовщине независимости Украины.

Соревновательную программу чемпионата открывали супер-спринты, пишет biathlon.com.ua.

Молодым биатлонистам довелось состязаться в достаточно конкурентных условиях, так как на старт квалификации супер-спринта (как среди юниоров, так и среди юниорок) вышли больше полусотни участников и участниц. По результатам квалификации отбирали 22 лучших, так как на стрельбище были подготовлены 22 установки для стрельбы.

Первую тройку юниорок по итогам квалификации составили Кристина Дмитренко, Любовь Кипяченкова и Юлия Городна. У юниоров на первых трёх местах в стартовом протоколе финала разместились Виталий Мандзын, сумчане Дмитрий Грущак и Владимир Кошман.

В финале супер-спринта расклады немного поменялись. У юниорок призовая тройка осталась той же, изменения коснулись лишь порядка прихода на финиш. Выиграла гонку Любовь Кипяченкова, Юлия Городна поднялась с третьей позиции на вторую, а Кристина Дмитренко не смогла удержать лидерство, но завершила всё же гонку на третьем призовом месте.

У юниоров финал супер-спринта принёс больше сюрпризов. В частности, лишь Виталий Мандзын смог удержаться в когорте лидеров и, стартовав под первым номером, завершил гонку вторым. Опередил его Степан Кинаш, который по результатам квалификации был лишь девятым. А сумчанину Роману Боровику удалось ворваться в тройку с четвертого места, даже не смотря на 8 промахов суммарно.

Сегодня в рамках чемпионата Украины состоятся спринты.

Супер-спринт. Юниорки

1.  Любовь Кипяченкова (2+1+1+1) 28:15,0

2.  Юлия Городна (1+1+1+2) +17,6

3.  Кристина Дмитренко (1+2+1+2) +27,9

Супер-спринт. Юниоры

1.  Степан Кинаш (1+1+0+1) 24:32,7

2.  Виталий Мандзын (0+0+0+2) +19,2

3.  Роман Боровик (3+2+1+2) +49,0

Спорт Летний биатлон
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