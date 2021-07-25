Сумские полицейские поймали двух воров, совершивших кражи из магазина

Благодаря камерам наблюдения работникам полиции удалось установить личности злоумышленников. Ими оказались 33-летний и 41-летний ранее судимые жители города Сумы. Компьютерный монитор был изъят по месту жительства одного из правонарушителей.
В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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