Сумские полицейские поймали двух воров, совершивших кражи из магазина Ночью 1 августа неизвестные лица через незапертое окно магазина похитили компьютерный монитор и табачные изделия на сумму 1700 гривен.

Благодаря камерам наблюдения работникам полиции удалось установить личности злоумышленников. Ими оказались 33-летний и 41-летний ранее судимые жители города Сумы. Компьютерный монитор был изъят по месту жительства одного из правонарушителей.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.