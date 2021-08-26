Сумские биатлонисты приняли участие в чемпионате Германии по летнему биатлону 10-12 сентября в Арбере проходил чемпионат Германии по летнему биатлону, в котором принимала участие и мужская сборная Украины.

В первый день прошла индивидуальная гонка на 15 км. В ней лучшим из украинцев был Дмитрий Пидручный – 12-е место. Наш Богдан Цымбал занял 13-е место. Уроженец сумщины артем тищенко был 26-м, сумчанин Антон Дудченко – 31-м. В спринте Дмитрий Пидручный был пятым, Богдан Цымбал – 15-м, Артем Тищенко – 25-м, Антон Дудченко – 33-м. Гонку преследования выиграл Дмитрий Пидручный. Богдан Цымбал показал 16-й результат, Артем Тищенко – 18-й, Антон Дудченко – 54-й.