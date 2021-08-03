Потребители активно переходят на тариф «Твой газ Равномерный платеж»

«Этот год был непростым, учитывая значительное подорожание голубого топлива на украинских и мировых энергобиржах. И тенденция к росту цены продолжается: в первые дни августа стоимость газа на украинском энергетической бирже достигла 16 гривен за кубометр. Однако наши клиенты защищены от ценовых колебаний: стоимость кубометра газа в рамках тарифов, которые мы предлагаем, «Твой газ Годовой» и «Твой газ Равномерный платеж», зафиксирована на уровне 7,99 грн за кубометр», - рассказывает директор ООО «Сумыгаз сбыт» Александр Голуб.
Сейчас все больше потребителей выбирают тариф «Твой газ Равномерный платеж», ведь он имеет существенное преимущество - позволяет спланировать семейный бюджет и подготовиться к отопительному сезону.
«За первую неделю августа от абонентов уже поступили 323 новые заявки, сейчас с ними работают наши менеджеры. Согласно условиям тарифа «Твой газ Равномерный платеж», годовой объем потребления газа клиента умножается на зафиксированную в год цену и делится на равные части, которые потребитель платит ежемесячно», - говорит Александр Голуб.
После завершения действия коммерческого предложения в апреле 2022 состоится сверка счетчика и потребитель получит отчет с пересчетом. Если в течение этого времени клиент не использует весь запланированный годовой объем газа, сэкономленная сумма останется на лицевом счете для будущих платежей.
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