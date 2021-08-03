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Потребители активно переходят на тариф «Твой газ Равномерный платеж»

3078 клиентов ООО «Сумыгаз сбыт», который работает под брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», изменили базовое предложение на тариф «Твой газ Равномерный платеж». Активно присоединяются жители Сум и Сумского района, жители Конотопа, Роменского и Ахтырского районов, а также Глуховщины и Великописаривщины.

 «Этот год был непростым, учитывая значительное подорожание голубого топлива на украинских и мировых энергобиржах. И тенденция к росту цены продолжается: в первые дни августа стоимость газа на украинском энергетической бирже достигла 16 гривен за кубометр. Однако наши клиенты защищены от ценовых колебаний: стоимость кубометра газа в рамках тарифов, которые мы предлагаем, «Твой газ Годовой» и «Твой газ Равномерный платеж», зафиксирована на уровне 7,99 грн за кубометр», - рассказывает директор ООО «Сумыгаз сбыт» Александр Голуб.

Сейчас все больше потребителей выбирают тариф «Твой газ Равномерный платеж», ведь он имеет существенное преимущество - позволяет спланировать семейный бюджет и подготовиться к отопительному сезону.

 «За первую неделю августа от абонентов уже поступили 323 новые заявки, сейчас с ними работают наши менеджеры. Согласно условиям тарифа «Твой газ Равномерный платеж», годовой объем потребления газа клиента умножается на зафиксированную в год цену и делится на равные части, которые потребитель платит ежемесячно», - говорит Александр Голуб.

После завершения действия коммерческого предложения в апреле 2022 состоится сверка счетчика и потребитель получит отчет с пересчетом. Если в течение этого времени клиент не использует весь запланированный годовой объем газа, сэкономленная сумма останется на лицевом счете для будущих платежей.

Подключиться к тарифу удобно:

  • • в отделениях «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» или Клиентских пространствах 104.ua;

  • • на сайте «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» https://rivnomirnyi.gaszbut.com.ua;

  • • позвонив по телефонам (0542) 76 73 04 и (067) 548 56 16;

  • • с помощью Viber-бота 7104ua.

Экономика
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