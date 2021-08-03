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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:06380

Сумчанам покажуть «Виявлення»

Іноді можна бути спостерiгачем того, що відбувається навколо, і цього достатньо. Дихати, йти, плавати. Дивитись на воду, що тече, повітря, яким ми дихаємо, землю, яка дає врожай. Того, що ми можемо відчути, торкнутися і побачити, буває досить.

Сумська міська галерея презентує виставку робіт Ярослави Майстренко «Виявлення». Це - своєрідний дайджест творів у «Просторі Покордоння».

Виставка триватиме з 10 по 22 серпня.

Офіційна презентація виставки - 10 серпня о 16.30.

Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень.

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