Сумчанам покажуть «Виявлення»

Сумська міська галерея презентує виставку робіт Ярослави Майстренко «Виявлення». Це - своєрідний дайджест творів у «Просторі Покордоння».
Виставка триватиме з 10 по 22 серпня.
Офіційна презентація виставки - 10 серпня о 16.30.
Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень.
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