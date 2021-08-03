Сумчанам покажуть «Виявлення» Іноді можна бути спостерiгачем того, що відбувається навколо, і цього достатньо. Дихати, йти, плавати. Дивитись на воду, що тече, повітря, яким ми дихаємо, землю, яка дає врожай. Того, що ми можемо відчути, торкнутися і побачити, буває досить.

Сумська міська галерея презентує виставку робіт Ярослави Майстренко «Виявлення». Це - своєрідний дайджест творів у «Просторі Покордоння». Виставка триватиме з 10 по 22 серпня. Офіційна презентація виставки - 10 серпня о 16.30. Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень.