В Сумах будут ремонтировать коммуникации перед реконструкцией пл. Независимости? В Сумской облгосадминистрации прошло совещаниt по реконструкции площади Независимости в областном центре.

«Мы должны провести реконструкцию Майдана Независимости на высшем уровне, привлечь лучших специалистов к участию в конкурсе проектов. Должны показать другим громадам, какими должны быть центры наших городов, - отметил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. - Я уверен, на сентябрь мы выработаем концепт конкурсного отбора проектов, будем ориентированы в сроках, требованиях, в конкретном составе конкурсной комиссии и начнем все это реализовывать».

Директор Департамента градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Владимир Быков заверил, что условия конкурса будут разработаны таким образом, чтобы в нем участвовали как представители Союза архитекторов Украины и известные архитекторы, так и молодые архитекторы и студенты соответствующего направления.

Участники совещания, в частности представители проектных институтов, областной организации Союза архитекторов Украины, молодые архитекторы детально рассмотрели все этапы проведения конкурса проектов, которые прокомментировал Марьян Кардаш - организатор многочисленных архитектурных конкурсов из Львова.

«Мы пришли к выводу, что новый объект должен вписываться в уже существующую архитектуру, которая есть вокруг площади. Это и парки, и историческая застройка города. Поэтому мы несколько изменили форму проведения конкурса. Акцент делаем на подготовке всех необходимых данных, анализе урбанистических исследований, изучении мнения общественности по этому вопросу, и только тогда разработаем условия конкурса», - говорил директор Департамента градостроительства и архитектуры облгосадминистрации.

Условия конкурса должны четко определять масштаб преобразования и возможный бюджет, четкие задачи и состав конкурсной комиссии. В состав жюри должны входить не только представители органов власти, сумские архитекторы, но и архитекторы из Киева, Львова, других городов, которые имеют опыт в проведении таких мероприятий.

Дмитрий Живицкий предложил первому заместителю Сумского городского головы Михаилу Бондаренко рассмотреть вопрос о возможности отремонтировать уже в этом году все коммунальные сети, которые находятся под Майданом, чтобы в следующем году начать реконструкцию.

«Мы должны создать пространство, которое будет отвечать потребностям людей, духа города и духу времени. Планируя строительство, мы планируем вектор развития города», - отметил глава облгосадминистрации и привел примеры европейских городов, которые, имея большой туристический потенциал и зарабатывая средства на туристическом бизнесе, на этом не останавливаются, а проектирует пространство так, чтобы к ним заходили новые инвесторы.

Он призвал участников совещания создать рабочую группу, которая должна оперативно начать реализацию всех подготовительных этапов, и пожелал им ориентироваться на лучших, учиться у лучших, перенимать опыт лучших.