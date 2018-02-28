Сумская молодежь, которую не пустили в молодежный совет, провела похоронный флешмоб в Фейсбуке

Под этой информацией альтернативная молодежь, которую не заметили в горсовете при формировании молодежного совета, провела флешмоб, добавляя фото с двумя гвоздиками и траурной ленточкой.
Напомним: они считают, что выборы прошли непрозрачно и в обход положения Кабмина. К тому же выбрали только удобных, политически ангажированных кандидатов, связанных с «Батькивщиной», «Слугой народа» и «ОПЗЖ».
Сегодня, 4 августа, в Сумах проходило учредительное собрание по формированию состава Молодежного совета при городском совете....
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Депутаты Сумского городского совета 19 мая проголосовали за создание Молодежного совета....
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