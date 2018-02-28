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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:03186

Сумская молодежь, которую не пустили в молодежный совет, провела похоронный флешмоб в Фейсбуке

Сегодня, 6 августа, на странице горотдела по делам молодежи и спорта появилась информация о выборах молодежного совета при горсовете, которые прошли два дня назад.

Под этой информацией альтернативная молодежь, которую не заметили в горсовете при формировании молодежного совета, провела флешмоб, добавляя фото с двумя гвоздиками и траурной ленточкой.

Напомним: они считают, что выборы прошли непрозрачно и в обход положения Кабмина. К тому же выбрали только удобных, политически ангажированных кандидатов, связанных с «Батькивщиной», «Слугой народа» и «ОПЗЖ».

Общество Молодежный совет
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