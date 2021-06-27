На Сумщине полицейские разыскали без вести пропавшего несовершеннолетнего

5 августа в полицию поступило сообщение о том, что 15-летний житель Шостки ушел из дома и обратно не вернулся. На его поиски были задействованы полицейские города и ориентированы другие подразделения полиции.
И уже меньше чем через сутки правоохранителям удалось установить местонахождение парня.
Сейчас жизни и здоровью Даниила ничего не угрожает. С несовершеннолетним беглецом полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
5 августа, 15-летний житель Шостки Даниил Шутурминский ушел из дома и обратно не вернулся....
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