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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще 34 человека подхватили коронавирус

По состоянию на 31 июля в Сумской области 78 489 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 34 человек (Глухов - 2, Конотоп - 1, Краснопольский район - 3, Лебедин - 1, Лебединский район - 2, Ромны - 2, Сумы - 15, Тростянецкий район - 5, Шостка - 1, Ямпольский район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1343 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 800 человек, из них за минувшие сутки - 20 (Белопольский район - 2, Сумы - 12, Сумской район - 4, Тростянецкий район - 2).

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Общество Коронавирус
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