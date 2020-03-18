Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего пенсионера

С тех пор его местонахождение неизвестно. Полицейские принимают меры по розыску без вести пропавшего мужа и рассчитывают на помощь граждан.
С виду Виктору 70 лет, ростом 165-170 см, среднего телосложения. Имеет седые волосы и бороду, и светлые глаза. Был одет в светлую одежду, но очень неопрятную.
Полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшего и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи: оглянитесь вокруг, возможно, указанный пенсионер находится где-то поблизости вас и нуждается в помощи. Если кому-то из граждан известно местонахождение указанного шосткинца, или мужчину видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в его розыске - сообщите об этом в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102».
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