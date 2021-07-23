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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Жительница Сумщины спасла дочь от полиции за 20 тысяч

Жертвой мошеннической схемы стала 66-летняя жительница Бурынщины, которая спасая дочь, отдала аферистке все свои сбережения.

За помощью в полицию обратилась жительница села Жуковка Бурынской объединенной территориальной громады. Она рассказала, что ей позвонила якобы следователь, которая сообщила, что ее дочь, находясь в магазине, толкнула человека. В ходе потасовки пострадавшая разбила дорогой мобильный телефон и с телесными повреждениями попала в больницу. Также добавила, что за содеянное ее дочери грозит уголовная ответственность. В дальнейшем разговоре с матерью псевдоследовательница добавила, что для положительного решения этого вопроса нужно заплатить 26 000 гривен. Заявительница ответила, что нет таких средств. Но аферистка не отступала, и сказал перечислить ту сумму средств, которая у нее есть в настоящее время.

Выполнив все указания неизвестной женщины перечислила на неизвестный счет 19700 гривен.

Через некоторое время напуганная мать позвонила своей дочери, которая сообщила, что с ней все в порядке. Поняв, что ее обманули, сообщила об этом в полицию.

По данному факту дознавателями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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