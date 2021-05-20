На Сумщине мопедистка пыталась подкупить копов Гражданка, чтобы избежать административной ответственности, предложила правоохранителям «взятку».

Патрулируя одну из улиц села Юровка, работники сектора реагирования патрульной полиции заметили мопед «Альфа», водитель которого двигался без мотошлема. Поэтому остановили транспортное средство для составления соответствующих административных материалов.

Водителем мопеда оказалась 47-летняя местная жительница. Во время общения с женщиной оказалось, что управляла она мопедом без надлежащих на то документов. Чтобы избежать административного наказания, водитель предложила 2000 гривен «откупной».

Полицейские отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.