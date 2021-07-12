В Белополье пожарные ликвидировали возгорание легковушки 29 июля в 18:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Ford «Scorpio» по ул. Пасковка в г. Белополье.

На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено лобовое стекло, и моторный отсек. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на всю машину и взрыва газобаллонной установки, которая была установлена в автомобиле.

В 18:26 возгорание локализовали, а в 18:36 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.