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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:48362

На Сумщине обнаружили нелегальных сборщиков ягод

В Сумской области выявлено 6 неоформленных работников, которые собирали ягоды.

С целью проведения мероприятия государственного контроля инспекторами Управления Гоструда в Сумской области был осуществлен выезд на плодово-ягодный участок в с. Сад. В ходе проверки был установлен факт допущения к выполнению работ 6 человек без оформления трудового договора.

На территории находились 3 женщины, которые выполняли функции по сбору ягод. Инспекторам рассказали, что их пригласили для уборки урожая, работают первый день с 8:00.

Кроме этого, на участке было 2 несовершеннолетних 2007 и 2009 г.р. Один собирал смородину и сообщил, что получает заработную плату 10 грн за 1 кг собранных ягод, работает первый день с 8:00, другой - что работает неделю, заработную плату получает каждый день.

Также на территории находился мужчина, который работал на оборудовании и сообщил, что занимается поливом участков, работает с 8:00 до 17:00, заработную плату получает на карточку. На выполнение работ данного работника директор предприятия предоставил договор оказания услуг.

Предметом указанного договора является процесс труда, а не его конечный результат. Мужчина выполняет трудовые функции на период отсутствия основного работника, согласно определенному виду выполняемой работы, в установленный срок.

Работа по этому договору не является юридически самостоятельной, а осуществляется в рамках деятельности всего предприятия с систематическим выполнением трудовых функций, что подтверждается получением оплаты за выполненную работу ежемесячно за фактический период времени, а также подчиненностью и режимом работы.

В гражданско-правовой соглашении не указано, какой именно результат работы должен передать исполнитель заказчику, а процесс труда не предусматривает какого-либо конечного результата.

Таким образом, фактически произошла подмена трудовых отношений гражданскими.

К сожалению, отношения между работодателями и наемными работниками не всегда соответствуют нормам законодательства. На предприятие ждет штрафная санкция в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины. Материалы проверки направлены в ГНС и правоохранительные органы для принятия решений согласно компетенции.

Управление Гоструда в Сумской области рекомендует работодателям, которые используют наемный труд без надлежащего оформления трудовых отношений обеспечить выполнение требований трудового законодательства в соответствии с Кодексом законов о труде Украины.

Право Управление гоструда в Сумской области
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