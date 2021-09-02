Директор школы угрожал учительнице увольнением, если та не вакцинируется от коронавируса Учительница отстояла свои трудовые права, когда директор школы решил решать за ее врача, сообщает управление Гоструда в Сумской области.

Инна Николаевна (имя изменено) работает учителем в школе уже более 30 лет. Это ее первое и единственное место работы. Пришла сюда работать сразу после института и ни разу не пожалела о своем выборе. Работа стала частью его души, а дети благодарили ее за преданность уважением и любовью.

Перед началом учебного года директор школы собрал учителей и сообщил, что за три дня все должны пройти вакцинацию от ковид-19, иначе сначала их отстранят от работы, а затем уволят.

Инна Николаевна не была уверена, что состояние ее здоровья позволяет вакцинироваться, ведь имеет определенные хронические заболевания. Женщина решила сначала пообщаться с семейным врачом, о чем и сообщила директору. Вместо этого услышала в ответ, что в школе решать, кому нужно вакцинироваться, будет директор, а не ее врачи. В противном случае - должна написать заявление на увольнение.

От неожиданности Инна Николаевна чуть не написала заявление, ведь не ожидала такой реакции от своего работодателя. Однако чуть успокоившись, решила не спешить и проконсультироваться со специалистами. Для этого она позвонила в Гоструда. Там ей объяснили, что никто не обязан делать то, что прямо не предусмотрено законом, принудительная вакцинация в Украине отсутствует. Основания для прекращения трудовых отношений с работниками определены в Кодексе законов о труде Украины, такое основание как отказ от вакцинации в законодательстве отсутствует. Попытки директора уволить работника или заставить его написать заявление об увольнении является нарушением законодательства о труде.

Получив консультацию, Инна Николаевна решила отстаивать свои трудовые права, и у нее все получилось. А решение о вакцинации женщина будет принимать только вместе со своим семейным врачом.