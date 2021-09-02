Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:151123

Директор школы угрожал учительнице увольнением, если та не вакцинируется от коронавируса

Учительница отстояла свои трудовые права, когда директор школы решил решать за ее врача, сообщает управление Гоструда в Сумской области.

Инна Николаевна (имя изменено) работает учителем в школе уже более 30 лет. Это ее первое и единственное место работы. Пришла сюда работать сразу после института и ни разу не пожалела о своем выборе. Работа стала частью его души, а дети благодарили ее за преданность уважением и любовью.

Перед началом учебного года директор школы собрал учителей и сообщил, что за три дня все должны пройти вакцинацию от ковид-19, иначе сначала их отстранят от работы, а затем уволят.

Инна Николаевна не была уверена, что состояние ее здоровья позволяет вакцинироваться, ведь имеет определенные хронические заболевания. Женщина решила сначала пообщаться с семейным врачом, о чем и сообщила директору. Вместо этого услышала в ответ, что в школе решать, кому нужно вакцинироваться, будет директор, а не ее врачи. В противном случае - должна написать заявление на увольнение.

От неожиданности Инна Николаевна чуть не написала заявление, ведь не ожидала такой реакции от своего работодателя. Однако чуть успокоившись, решила не спешить и проконсультироваться со специалистами. Для этого она позвонила в Гоструда. Там ей объяснили, что никто не обязан делать то, что прямо не предусмотрено законом, принудительная вакцинация в Украине отсутствует. Основания для прекращения трудовых отношений с работниками определены в Кодексе законов о труде Украины, такое основание как отказ от вакцинации в законодательстве отсутствует. Попытки директора уволить работника или заставить его написать заявление об увольнении является нарушением законодательства о труде.

Получив консультацию, Инна Николаевна решила отстаивать свои трудовые права, и у нее все получилось. А решение о вакцинации женщина будет принимать только вместе со своим семейным врачом.

Общество Вакцинация Управление гоструда в Сумской области
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах вакцинировано 84,7% педработников
Вчера 12:31

В Сумах вакцинировано 84,7% педработников

Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования и науки Антонина Данильченко....

В Сумах вакцинировалось от коронавируса больше 60% медиков
Вчера 11:07

В Сумах вакцинировалось от коронавируса больше 60% медиков

Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах за неделю вакцинировано от коронавируса больше 10 тыс. человек
Вчера 10:54

В Сумах за неделю вакцинировано от коронавируса больше 10 тыс. человек

Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....

АФФК «Сумы» провел коллективную вакцинацию от коронавируса
10.09.2021 16:34

АФФК «Сумы» провел коллективную вакцинацию от коронавируса

В перерыве между турами Экстра-лиги игроки и представители тренерского штаба АФФК «Сумы» провели коллективную вакцинацию от коронавируса....

На Сумщине в учреждениях образования привито чуть больше половины работников
08.09.2021 17:30

На Сумщине в учреждениях образования привито чуть больше половины работников

Как сообщила во время брифинга заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно начинает ухудшаться, поэтому...

Новости

На Сумщине 6 летальных случаев от коронавируса: всего 84 за сутки (подробности)
Сегодня 08:27
В Сумах арестовали стадион «Юбилейный»
Сегодня 10:28
В Сумах прошел чемпионат Украины среди 14-летних хоккеисток
Сегодня 09:46
Будівництво сучасного стадіону, Центру безпеки, створення промислового парку: Краснопільська громада розробила стратегію розвитку
Сегодня 09:18
В Сумах демонтировали нелегальный киоск, торговавший фруктами. Магазин не тронули
Сегодня 08:44
Сумчан запрошують на онлайн Екотон
Сегодня 08:34
Директор школы угрожал учительнице увольнением, если та не вакцинируется от коронавируса
Сегодня 08:15
Сумська міська галерея запрошує на нові виставки
Сегодня 08:02
Липоводолинский «Альянс» разгромил тернопольскую «Ниву»
Вчера 20:19
10-летний мальчик в тяжелом состоянии после аварии на Сумщине
Вчера 20:03
Губернатор Сумщины пообещал, что в следующем году в Сумах будет построен урбан-парк
Вчера 17:56
Суд взял под стражу водителя, который совершил ДТП в Сумском районе, в котором пострадали трое детей
Вчера 17:15
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.