На Сумщине мошенники звонят от имени управления Гоструда

В связи с поступлением информации от субъектов хозяйствования о телефонных звонках неустановленных лиц от имени руководства Управления Гоструда в Сумской области с целью завладения денежными средствами под любым предлогом, в ведомстве отмечают, что такие звонки осуществляются мошенниками, которые не имеют никакого отношения к руководству и работникам Службы.
Управление просит быть внимательными и не позволять аферистам вводить себя в заблуждение.
О возможных мошеннических или провокационных действиях просят сообщать по телефону 0542-22-55-02 (главный специалист по вопросам предотвращения и выявления коррупции Максименко Николай, maksymenko_dp@ukr.net) и в правоохранительные органы.
Пожилая женщина в результате своей доверчивости отдала мошенникам все сбережения....
В полицию поступило два сообщения о мошеннических действиях в отношении двух жителей области....
В Управление Гоструда в Сумской области обратились за помощью работники, которых обманул работодатель....
В минувшую субботу в полицию обратился 70-летний житель города Ахтырка, который сообщил, что стал жертвой мошенничества....
Правоохранители разоблачили трех человек в организации фейковых инвестиционных интернет-проектов. Обещая доходы от торговли валютами, фигуранты присвоили 2 миллиона гривен граждан....