На Сумщине мошенники звонят от имени управления Гоструда Об этом сообщается на странице управления Гоструда в Сумской области в Фейсбуке.

В связи с поступлением информации от субъектов хозяйствования о телефонных звонках неустановленных лиц от имени руководства Управления Гоструда в Сумской области с целью завладения денежными средствами под любым предлогом, в ведомстве отмечают, что такие звонки осуществляются мошенниками, которые не имеют никакого отношения к руководству и работникам Службы.

Управление просит быть внимательными и не позволять аферистам вводить себя в заблуждение.

О возможных мошеннических или провокационных действиях просят сообщать по телефону 0542-22-55-02 (главный специалист по вопросам предотвращения и выявления коррупции Максименко Николай, maksymenko_dp@ukr.net) и в правоохранительные органы.