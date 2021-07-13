На «Сумском НПО» выявили больше сотни нарушений, которые угрожают жизни и здоровью работников Вопрос выплаты задолженности по заработной плате на Акционерном обществе "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (далее АО "СМНПО") исследовалось неоднократно должностными лицами Гоструда.

Оно также определено одним из приоритетных в работе Департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации, сообщает управление Гоструда Украины в Сумской области.

Недавно состоялось очередное заседание рабочей группы областной временной комиссии по погашению задолженности по заработной плате.

От Управления Гоструда представителем выступила начальник отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно правовых актов Виктория ЧОРТЕНКО.

В заседании приняли участие бывшие работники АО «СМНПО», перед которыми насчитывается долг по выплате заработной платы, их представители. Обсудили состояние проведения взаимосверки общества с территориальным органом юстиции по погашению задолженности по выплате заработной платы в разрезе исполнительных производств.

По результатам заседания принят ряд протокольных решений, направленных на получение конкретных результатов указанной взаимосверки в кратчайшие сроки.

Управлением Гоструда в Сумской области в ноябре проведена плановая проверка АО «СМНПО», в ходе которой исследовались вопросы охраны труда и соблюдения трудового законодательства.

Выявлен и отражен в акте ряд нарушений по вопросам трудового законодательства, в том числе вопрос невыплаты зарплаты. Кроме того, инспекторами установлено 62 нарушения по вопросам охраны труда, часть из которых несет угрозу жизни и здоровью работников, а именно:

– отсутствуют разрешения на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;

– предприятие выполняет работы повышенной опасности без наличия зарегистрированной в Управлении Гоструда декларации соответствия материально-технической базы.

Должностные лица предприняли все возможные действия, которые имеются в компетенции Гоструда, чтобы еще раз убедить руководство предприятия действовать в соответствии с действующим законодательством: внесено предписание об устранении выявленных нарушений, за исполнением которого установлен контроль, составлены протоколы об административных правонарушениях, правоохранительными органами расследуются уголовные дела по статье 271 УК Украины, подан административный иск в суд о принятии мер на предприятие по принудительному запрету эксплуатации оборудования и выполнению работ повышенной опасности.

До сих пор значительное количество работников ждет своей законной заработной платы. В ходе плановой проверки установлено, что на 01.11.2021 сумма невыплаченной заработной платы составляет более 220 млн грн, в том числе перед 4686 уволенными работниками в сумме более 210 млн грн. Общий срок невыплаты заработной платы включает отдельные периоды с декабря 2017 по сентябрь 2021 года.

Почему руководство так безответственно относится к своим обязанностям? Они не выплачивают зарплату работникам, не заботятся об их безопасном труде. Возможно, потому, что в Сумах создано еще одно предприятие с почти аналогичными условиями работы? Это предприятие - Акционерное общество "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение - инжиниринг" (далее АО "СМНВО-инжиниринг"). В ноябре Управлением Гоструда проведена плановая проверка предприятия. Результат – 86 нарушений по вопросам охраны труда и 15 нарушений трудового законодательства.

На этом предприятии работники получают зарплату не вовремя, работодатель нарушил нормы продолжительности рабочего времени для несовершеннолетних работников, не соблюдаются сроки выплаты зарплаты при увольнении и т.д.

Кроме того, установлено 21 нарушение норм по охране труда, несущих угрозу жизни и здоровью работников:

– отсутствуют разрешения на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, а именно металлообрабатывающие станки;

– отсутствуют декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда на эксплуатацию кузнечно-прессового оборудования (цепи, канаты и текстильные ленты);

– отсутствуют разрешения на работы повышенной опасности, а именно погрузочно-разгрузочные работы с помощью машин и механизмов, нанесение лакокрасочных покрытий, грунтовок и шпаклевок на основе нитрокрасок, полимерных композиций (полихлорвиниловых, эпоксидных и т.п.), плавильные, заливочные работы и работы по термообработке;

– не проведены регламентные работы по освидетельствованию состояния безопасности электроустановок потребителей;

– технические осмотры подземного газопровода высокого давления и подземного газопровода среднего давления производятся с нарушением периодичности;

– оборудование не проходит периодическую поверку, предусмотренную заводом-изготовителем;

– на время проверки не предоставлены сведения о проведении проверки герметичности газопроводов перед пуском газа;

– предприятие не предоставило документы о прохождении работниками периодических медицинских осмотров;

– руководство и работники не проходят обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и т.д.

По результатам мероприятия внесено предписание, составлены протоколы об административных правонарушениях. В связи с наличием нарушений, несущих угрозу жизни и здоровью людей Управлением Гоструда подан административный иск в Сумской окружной административный суд о принятии мер в предприятие по принудительному запрету эксплуатации оборудования и выполнению работ повышенной опасности.

К сведению

На АО «СМНПО» в связи с вредными условиями труда установлено в 2019 году 52 случая хронических профессиональных заболеваний, в 2020 году – 4, в 2021 – 1. На АО «СМНПО – инжиниринг» в 2021 году 1 случай заболевания, связанного с производством.

Следствием несоблюдения основных требований по безопасным условиям труда являются несчастные случаи на производстве. Так, на АО «СМНПО» в 2019 году произошел 1 несчастный случай, связанный с производством. На АО «СМНПО – инжиниринг» в 2020 году 1 несчастный случай, в 2021 году – 5, один из которых смертельный.