На Сумщине в структурных подразделениях АО «Укрзалізниця» нашли 330 нарушений по охране труда

Специалистами исследовались вопросы соблюдения требований законодательных, нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности, гигиены труда, обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения, соблюдения законодательства о труде, занятости населения, занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью.
Должностные лица проверяли следующие филиалы АО «Укрзалізниці»:
– региональный филиал "Юго-западная железная дорога";
– филиал "Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин";
– региональный филиал "Южная железная дорога".
По результатам проверки выявлено более 330 нарушений норм законодательства в части охраны труда и трудового законодательства, среди которых 20 нарушений представляют угрозу жизни и здоровью работников.
Следует отметить, что некоторые нарушения общество устранило до конца мероприятия государственного контроля.
Инспекторами труда составлен акт проверки и предписание, обязательное к исполнению, установлены сроки устранения нарушений. Уполномоченные лица за нарушение законодательства о труде и охране труда привлечены к административной ответственности.
Кроме того, в связи с наличием нарушений, несущих угрозу жизни и здоровью людей, Управлением Гоструда готовится административный иск в Сумской окружной административный суд о принятии мер в предприятие по принудительному запрету на выполнение работ повышенной опасности, сообщает сайт ведомства.
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