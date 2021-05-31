В Сумах отметили Международный день шахмат турниром

Турнир проводился по швейцарской системе в 7 туров, с контролем времени 15 минут и 5 с на ход. В соревнованиях приняли участие 26 шахматистов из Сум, Краснополья и Сумского района.
В увлекательном соперничестве, школьник Алексей Ольштынский занял первое место с результатом 5,5 очков, опередив более опытных мастеров игры Николая Cеменова, занявшего второе место – 5,5 очков, и Владимира Федченко - 5 очков.
Лучший результат среди ветеранов в категории до 60 и 65+ у Василия Пономаренко - 5 очков и Владимира Тихоновского - 5 очков. У юношей первую строчку с результатом 4 очка занял Михаил Лемешенко.
Победители и призеры награждены грамотами, медалями и денежными призами.
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