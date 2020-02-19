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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:39266

Липовая Долина на Сумщине останется без газа

Вниманию жителей пгт Липовая Долина и с. Побиванка.

30 июля работники АО "Сумыгаз" проводить реконструкцию на распределительном газопроводе.

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа в домовладения.

От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.

Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха к газовым сетям.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.

Общество Отключение газа
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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