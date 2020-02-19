Липовая Долина на Сумщине останется без газа Вниманию жителей пгт Липовая Долина и с. Побиванка.

30 июля работники АО "Сумыгаз" проводить реконструкцию на распределительном газопроводе.

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа в домовладения.

От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.

Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха к газовым сетям.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.