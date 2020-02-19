Липовая Долина на Сумщине останется без газа

30 июля работники АО "Сумыгаз" проводить реконструкцию на распределительном газопроводе.
В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа в домовладения.
От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.
Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха к газовым сетям.
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.
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